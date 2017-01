Danskerne lever længere, og derfor vil regeringen forsøge at samle flertal for senere tilbagetrækning.

Regeringen vil hæve pensionsalderen hurtigere end aftalt

Danskerne lever længere, og derfor vil regeringen forsøge at samle flertal for senere tilbagetrækning.

Det skal danne afsæt for forhandlinger om en "justering af den nuværende tilbagetrækningsaftale", som statsministeren formulerer det.

Det er ambitionen for VLAK-regeringen, som i foråret vil fremsætte et nyt bud på Danmarks økonomi frem til 2025.

- Vi vil gøre det helt klart, hvor mange penge, vi har som land og som samfund, hvis vi bare lader stå til. Men også hvor mange penge, vi kan få til nye prioriteringer, hvis vi løbende justerer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udtalelserne falder lørdag på et pressemøde efter regeringens seminar på Tøystrup Gods ved Ryslinge på Fyn.

Her ønsker Lars Løkke Rasmussen ikke at gå i detaljer med præcis, hvordan regeringen vil sikre, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet.

- Helt overordnet er vores ambition, at det vi har aftalt, bør indfases lidt hurtigere. Det sker i lyset af, at vi heldigvis lever længere og længere, siger Lars Løkke Rasmussen.

Da Venstre var det eneste regeringsparti, fremlagde man et forslag om højere pensionsalder. Det skete i august i den såkaldte 2025-plan.

Her foreslog Venstre at hæve pensionsalderen med et halvt år fra 2025. Det vil ifølge Lars Løkke Rasmussen ramme 20 årgange af danskere.

Konkret betyder forslaget, at pensionsalderen hæves med et halvt år fra den 1. januar 2025. Her vil pensionsalderen så stige fra 67 til 67,5 år.

Det betyder, at lønmodtagere født i 1958 eller derefter kan se frem til at blive seks måneder mere på arbejdsmarkedet. Lønmodtagere født i 1957 eller før bliver ikke berørt af ændringen.

Lars Løkke Rasmussen gentog ikke forslaget på pressemødet lørdag, men siger:

- Siden vi lavede tilbagetrækningsreformen i 2006 har vi nu en levetid, der er to et halvt år længere end det, der lå til grund for aftalen.

- Så det vil være fornuftigt at justere på indfasningen af det allerede aftalte for at skabe balance i dansk økonomi, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han varsler, at regeringen vil tage fat på spørgsmålet "inden vi når sommer".

- Også for at få en hurtig og helt nødvendig afklaring, inden det lykkes oppositionen at skræmme folk fra vid og sans. Det kan vi ikke byde danskerne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han kan dog få svært ved at samle flertal. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har afvist, at man igen vil hæve pensionsalderen for danskerne.