Regeringen vil hæve pensionsalderen ad bagvejen

Det skriver Jyllands-Posten lørdag.

Pensionskassen Pensam advarer om, at det vil betyde, at man først kan gå på pension senere.

- De facto indfører man en senere tilbagetrækningsalder, siger administrerende direktør i Pensam Torsten Fels til Jyllands-Posten.

I dag kan pensionsopsparere begynde at tære på deres pension fem år før folkepensionsalderen og trække sig helt eller delvist tilbage.

Her vil regeringen stramme op, så det tidligst bliver muligt at lade sig "selvpensionere" tre år før den officielle folkepensionsalder.

Ifølge Torsten Fels vælger hvert fjerde medlem af Pensam at lade sig pensionere, inden de er 62 år.

Pensam er pensionskasse for sosu-assistenter, portører og andre medlemmer af fagforeningen FOA.

- Man rammer dem, der har arbejdet hårdest og tjener mindst. Det er de færreste, der kan få en førtidspension, selv om de er nedslidte, og ved at stramme reglerne for selvpensionering rammer man deres eneste mulighed for at trække sig tilbage før tid, siger Torsten Fels.

Finansminister Kristian Jensen (V) forsvarer indgrebet med, at der er tale om en skattebegunstiget opsparing, der er tiltænkt livet som folkepensionist.

- Hvis folk vil spare op af beskattede midler og leve af det på et tidspunkt, er det deres eget valg. Men når vi giver et skattefradrag, er det fordi, opsparingen er tænkt som et supplement til folkepensionen - og den ordning målretter vi nu, siger han til Jyllands-Posten.

En ændring af reglerne vil kun gælde for nye pensionsaftaler.