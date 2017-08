Regeringen vil hæve fastbegrænsningen på udvalgte veje

Der er mulighed for, at danske bilister visse steder kan køre hurtigere end de nuværende hastighedsbegrænsninger tillader, uden at trafiksikkerheden bliver sat på spil.

Samtidig skal man på tilsvarende landeveje fremover kunne køre 90 kilometer i timen i stedet for 80.

- Hastighedsgrænserne skal give mening for den enkelte bilist.

- Hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere for bilisterne at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en kommentar til forslaget.

Det følges op af en bevilling på knap 94 millioner kroner på regeringens finanslovsforslag.

Pengene skal bruges på at øge trafiksikkerheden på de udvalgte veje ved blandt andet at bygge autoværn og etablere rumleriller.

Tilsammen skulle forslagene gerne være med til at gøre Danmark til et mere mobilt samfund.

- Det vil kunne forbedre vilkårene for samfundets vækst, når den enkelte bilist oplever, at tiden kan bruges andre steder end på vejene - eksempelvis hos familien, vennerne eller på arbejdet, siger Ole Birk Olesen.

Det er Vejdirektoratet, der har udpeget de pågældende strækninger ud fra et kriterie om, at det ikke må gå ud over trafiksikkerheden.