Regeringen vil gøre solceller mindre attraktive

Regeringen vil gøre det mindre fordelagtigt at opsætte solceller. Det sker for at bremse udbredningen af solceller, der koster staten milliarder i tabte indtægter fra afgifter.

- Udbygningen af solceller i Danmark kan komme til at gå for stærkt, og vi ser ud til at få langt flere solceller, end vi har aftalt politisk. Det er ikke hensigtsmæssigt, skriver energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i meddelelsen.

Regeringens problem er, at man ved at opsætte solceller kan producere sin egen strøm. Når forbrugerne går uden om elnettet på den måde, kan staten ikke opkræve afgifter, PSO og moms.

Det forventes at give et hul i statskassen på 4,9 milliarder kroner i 2030.

- Det er en meget dyr måde for statskassen at få el fra solceller på i forhold til eksempelvis statslige udbud af større projekter, hvor formålet alene er at producere mest mulig grøn strøm til elnettet til laveste budpris.

- Vi har ikke ramt isbjerget endnu, men det gør vi, hvis vi ikke gør noget nu, skriver ministeren.

Udviklingen skal bremses ved et lovforslag, der vil ændre på den nuværende regler, så personer med solceller ikke kan modregne den strøm, de leverer til elnettet, i den strøm, de bruger fra elnettet.

Det har indtil videre været muligt og på den måde har ejerne af solceller kunne de facto lagre strøm på elnettet.

- Det kan komme til at gå for hurtigt med en solcelleudbygning, der drives frem af, at folk kan spare en masse penge ved ikke at skulle betale afgifter.

- Det er jo rart for den enkelte solcelleejer, men det er ikke hensigtsmæssigt, at naboen og alle andre skal dække hullet i statskassen, skriver Lars Chr. Lilleholt.

Lovændringen skal mindske det forventede hul i statskassen i 2030 fra 4,9 milliarder kroner til 3,7 milliarder kroner.