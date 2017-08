Regeringen vil gøre det billigere at stifte aktieselskab

Et dansk aktieselskab skal i dag have 500.000 kroner i kapital. Det vil regeringen nedsætte til 400.000.

Det mener regeringen, der som del af et nyt erhvervs- og iværksætterudspil vil sætte kapitalkravet til aktieselskaber ned.

Det skal være lettere at stifte et aktieselskab i Danmark.

Ifølge regeringens udspil er det danske krav til selskabskapital væsentligt højere end i andre EU-lande.

- EU's selskabsdirektiv stiller et minimumkrav om, at aktieselskaber skal have en tegnet kapital på mindst 25.000 euro (cirka 186.000 kr.).

- I Danmark stiller selskabsloven krav om, at aktieselskaber skal have en selskabskapital på 500.000 kroner. Det er - ligesom i flere af de lande vi normalt sammenligner os med - væsentligt højere end EU's minimumkrav. Derved sikres en vis tillid ved investeringer i aktieselskaber.

- Et nabotjek af kapitalkravene for aktieselskaber i de lande, vi normalt sammenligner os med, viser imidlertid, at kapitalkravet generelt er højere i Danmark.

- Norge er det eneste land i nabotjekket, der har et højere kapitalkrav end det danske, hedder det i udspillet.

Regeringen ønsker derfor at sænke kapitalkravet for aktieselskaber til 400.000 kroner, svarende til 20 procent.

Derved kommer det danske kapitalkrav for aktieselskaber på niveau med lande som Sverige, Tyskland og Holland, oplyser regeringen i udspillet.

- Det vil gøre det lettere for danske iværksætterselskaber og andre mindre virksomheder at omdanne sig som aktieselskaber, når de når et udviklingsstadium, hvor de ønsker det, hedder det i udspillet.