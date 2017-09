Regeringen vil give veteraner ret til ekstra lægetjek

Efter flere år med kritik fra soldater- og veteranforeninger vil regeringen nu give hjemvendte soldater en bedre chance for at få anerkendt deres psykiske lidelser som post traumatisk stress (PTSD) i en ny veteranpakke.

- Vi skylder at gøre en særlig indsats for dem, der har kæmpet med deres liv som indsats i internationale operationer for Danmark, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (v).

I veteranpakken ønsker regeringen at give soldaterne ret til en ekstra lægevurdering, hvis de får afslag på erstatning.

Det kan være i sager, hvor veteraner søger erstatning hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), men får afslag, fordi det ikke findes bevisligt, at soldaternes PTSD skyldes udsendelse.

Samtidig skal der gøres noget ved sagsbehandlingstiderne, der i dag kan være op til flere år, lyder det fra ministeren.

- En af de udfordringer, som nogle af vores veteraner har, er, at der er en meget lang behandlingstid for at få tilkendt erstatning i forhold til PTSD. Det vil vi gøre noget markant ved, og det skal ske ved stort set at halvere sagsbehandlingstiden, siger ministeren.

Regeringen vil øremærke 10 millioner kroner til at nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med satspuljeforhandlingerne.

Tiltag der ifølge ministeren kan være med til at forhindre flere tragiske sager, hvor veteraner med PTSD har gjort skade på sig selv og andre.

- Jeg mener, at det her er et meget stort skridt i den rigtige retning for at forbedre vilkårene for PTSD-ramte veteraner.

- Men det er klart, der kan hele tiden være udfordringer på området for veteraner. Derfor vil jeg selvfølgelig også følge det nøje, ikke mindst for at sikre at vi skal have en langt kortere sagsbehandlingstid i forhold til tilkendelse af erstatning, siger Troels Lund Poulsen.

Anerkendelsesprocenten for veteransager om PTSD er cirka 80 procent for sager anmeldt fra 1992 og frem til april 2017.

Det vil sige, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender omkring fire ud af fem sager om veteraner med PTSD.