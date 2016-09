Regeringen vil give skatterabat mod viden om Airbnb-lejere

Fremover vil regeringen have viden om udlejeres indtægter fra Airbnb, til gengæld for at lukrativ skattefordel.

Det skal ske ved, at det såkaldte skattefrie bundfradrag hæves med 10.000 kroner for alle boligtyper, så skattereglerne bliver endnu mere fordelagtige for de titusindvis af danskere, der lejer privaten ud.

Der er dog en betingelse for gavmildheden. Skatterabatten bliver kun aktiveret, hvis portaler som Airbnb selv frivilligt sørger for systematisk at indberette de indtægter, deres brugere henter hjem på den populære udlejningsform.

- Deleøkonomien vinder indpas i vores hverdag på rigtig mange områder, og det ser vi som en positiv udvikling. Men vi er også helt klar over, at vi risikerer at få en meget omfattende sort økonomi, hvis ikke vi i tide får skabt nogle tydelige færdselsregler.

- Her tilbyder vi nu en skatterabat til de borgere, der til gengæld bliver registreret i Skats systemer via deres udlejningsportaler, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken mandag.

Og det er ikke småpenge, regeringen er parat til at dele ud: Har du en ejerbolig, udgør dit skattefrie bundfradrag i dag 1,3 procent af den offentlige vurdering af din bolig.

Er vurderingen eksempelvis sat til 3 millioner kroner, kan det skattefrie bundfradrag opgøres til 39.900 kroner om året. Du skal altså først betale skat af indtægten, når den passerer dette beløb. Med regeringens forslag stiger beløbet til 49.900 kroner.

Når det gælder leje- og andelsboliger bliver bundfradraget beregnet som to tredjedele af den årlige husleje eller boligafgift. Betaler du 100.000 kroner om året i husleje, kan du i dag tjene godt 66.000 kroner om året uden at skulle betale skat af dem.

Med den nye rabat vokser fradraget til 77.000 kroner. Det er dog ikke alle boligforeninger, der tillader denne form for udlejning.

- Det her område er også ved at blive en industri, der i stigende grad handler om at tjene penge, men ingen ved, hvad der foregår derude, derfor er der brug for at få styr på folks indtægter, siger Niels Sonne til Politiken.

Han er skatteekspert i Deloitte, der netop har offentliggjort en analyse af deleøkonomiens omfang i Danmark.

Den viser, at mere end en halv million danskere i dag udlejer alt fra boliger og campingvogne til haveredskaber og biler. Højdespringeren er dog ubetinget privat boligudledning.