Regeringen vil give nye iværksættere skattefrihed i tre år

Regeringen vil som forsøg give skattefrihed for overskud i nye iværksættervirksomheders tre første leveår.

Danske iværksættere skal have bedre muligheder for at lade deres spæde virksomheder vokse sig store og økonomisk stærke.

Det vil regeringen sikre med en forsøgsordning, hvor nye iværksætterselskaber skal have skattefrihed for overskud på op til syv millioner kroner over tre år. Forslaget er en del af vækstpakken i regeringens 2025-plan.