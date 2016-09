Artiklen: Regeringen vil give jobpræmie for at ansætte veteraner

- Vi har haft mere end 50.000 veteraner udsendt siden Anden Verdenskrig. De gør en enorm indsats for kongeriget, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe dem, som har behov, siger forsvarsminister Peter Christensen (V) til avisen.

Sådan lyder ét af en række forslag fra regeringen, der skal styrke indsatsen for danske veteraner. Det skriver Jyllands-Posten.

Forsvarsministeren præsenterer det samlede udspil mandag, som er den årlige flagdag, hvor Danmarks udsendte soldater hædres.

På listen over tiltag er også flere behandlingssteder. I dag er der kun centre i København, Aarhus og Odense.

Ifølge sundhedsminister Sophie Løhde (V) ønsker regeringen at oprette yderligere et center i hver region.

Det vil betyde kortere rejseafstand for mange veteraner, ligesom ventetiden kan nedbringes, udtaler hun til Jyllands-Posten.

Både Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKS) samt paraplyorganisationen Veteranalliancen roser tiltagene.

Men der er stadig store mangler, lyder det i avisen.

Claus Stenberg, talsmand for Veteranalliancen, efterlyser blandt andet et udrykningskorps til selvmordstruede veteraner og ligestilling mellem fysisk og psykisk skadede soldater, når det gælder erstatning for tab af arbejdsevne.

Den samlede pris er på 20 millioner kroner årligt og er en del af regeringens netop offentliggjorte finanslovsudspil.

Hvis regeringen får gennemført udspillet, lander udgifterne for veteranindsatsen på 200 millioner kroner årligt. Behandlingsstederne skal finansieres af Sundhedsministeriet.

Søndag har Socialdemokraterne foreslået at øge den danske veteranindsats med 100 millioner kroner årligt på finansloven.

Pengene kan blandt andet gå til opsøgende indsatser og bedre veteranhjem, men mere konkret er S-forslaget endnu ikke.

- Vi skal være varsomme med at sidde på Christiansborg og tro, at vi ved alt om, hvordan det er at være veteran, så vi vil gerne lave det sammen med veteranforeningerne, siger partiformand Mette Frederiksen (S) til DR.