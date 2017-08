Regeringen vil give flere penge til privatskoler

Det skal være lettere for handicappede og for børn med behov for specialundervisning at gå på privatskole.

Det skriver Berlingske.

Med forslaget vil statstilskuddet til fri- og privatskoler nå det højeste niveau, siden systemet blev indført i 1992.

- Vi ønsker, at flere børn, der er skrøbelige eller har handicap, får mulighed for frit at vælge skole. I dag kan det være svært for de frie grundskoler at efterkomme den store efterspørgsel fra familier med børn med særlige behov, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Hos Enhedslisten er de langt fra begejstrede for regeringens forslag.

Partiets undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, hæfter sig ved, at det kan presse, hvad han kalder folkeskolernes i forvejen pressede økonomi.

- Folkeskolens pressede økonomi har de sidste ti år ført til lukning af hundredvis af skoler, og siden 2009 er klassekvotienterne vokset hvert eneste år.

- Der er behov for en massiv investering i vores folkeskole, og det er helt urimeligt, at regeringen i den situation i stedet vælger at øge forældrenes tilskyndelse til at forlade den, siger Jakob Sølvhøj. Han påpeger, at det ikke er første gang, at det sker.

- Det er meget beklageligt, at regeringen for tredje år i træk vil gennemføre en forhøjelse af tilskuddet til de private skoler. Vi har gennem en årrække set, hvordan flere og flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for de private skoler, så det nu næsten er hver femte elev, der går i en privat skole.