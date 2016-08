Regeringen vil forbyde roma-lejre og straffe tiggeri

Efter en sommer, hvor roma-lejre har skabt utryghed, vil regeringen give politiet mulighed for at gribe ind.

I København er antallet af anmeldelser til politiet om roma-lejre fordoblet i forhold til sidste år. Det er en del af baggrunden for, at regeringen nu vil sætte hårdere ind.

Som led i regeringens 2025-plan vil udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forsøge at samle flertal for at kriminalisere lejre i offentlige områder. Samtidig skal straffen for tiggeri fordobles:

- Der skal være ro og orden på de danske gade og stræder. Det er desværre ikke altid tilfældet. Vi har blandt andet set roma-lejre, som har fyldt gadebilledet og skabt utryghed, siger Inger Støjberg på et pressemøde tirsdag.

Ud over at kriminalisere ophold i lejre på offentlige områder vil regeringen også give politiet mulighed for at lave zoneforbud ved gentagne overtrædelser.

- Vi vil sikre, at politiet har ordentlige redskaber til at gribe ind. Det gør vi ved, at lejrene i det offentlige rum fremover bliver kriminaliseret, siger Inger Støjberg.

Regeringen genopliver samtidig et forslag om ubetinget straf for tiggeri, der tidligere har fået kritik fra blandt andre Socialdemokraterne for også at ramme kunne ramme danske hjemløse.

Tiggeri er allerede ulovligt i Danmark, men en tigger kan først straffes, hvis vedkommende allerede har fået en advarsel fra politiet. Hvis regeringen kan samle flertal, bliver den praksis nu ændret.

Ifølge regeringen skal det ikke længere være et krav, at politiet først har givet tiggeren en advarsel. Det skal gøre det lettere for politiet at stoppe tiggeri.

Samtidig ønsker regeringen at fordoble straffen for tiggeri gøre den ubetinget:

- Det betyder, at udgangspunktet vil blive 14 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde.

Det fremgår af regeringens nye udlændingeudspil "Et stærkere Danmark - styr på flygtningestrømmen".

Udspillet indeholder i alt 44 nye stramninger. De skal lægges oven i de 48 stramninger, som regeringen enten har gennemført - eller har samlet flertal for.