Artiklen: Regeringen vil fjerne lægetjek for 75-årige bilister

Regeringen vil fjerne lægetjek for 75-årige bilister

Lige nu er lægetjekket obligatorisk, og tester de ældre bilister for, om de forsvarligt kan føre bil. Efter de 75 skal de ældre til kontrol hvert andet år.

Selv om Lægeforeningen er uenig og advarer om, at det kan give flere ulykker, vil transportminister Ole Birk Olesen (LA) fjerne det obligatoriske lægetjek af bilister, når de bliver 75 år gamle. Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi afskaffer aldersgrænsen, hvor ældre skal til lægen for at få en godkendelse, hvis de fortsat ønsker at køre bil.

- I stedet indskærper vi over for de praktiserende læger, at de skal holde øje med deres ældre patienter og gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på noget uansvarligt, siger Ole Birk Olesen til Jyllands-Posten.

Han omtaler ifølge avisen samtidigt tjekket som nedværdigende og som aldersdiskrimination.

Transportministeren anfører, at ældre ikke er en særlig risikogruppe, at der ingen tjek er i Tyskland og Sverige, og at der ikke er flere ulykker i de to lande.

Det er Lægeforeningen dog langt fra enig i.

- I Tyskland viser nyere undersøgelser, at der er en større ulykkesfrekvens for ældre. Især selvforskyldte ulykker. De undersøgelser bør man tage med ind i overvejelserne, siger formand for attestudvalget hos Lægeforeningen Tue Flindt Müller til Jyllands-Posten.

Han frygter derfor, at et stop for test af ældre vil give flere ulykker.

- Forslaget (om at fjerne testen red.) kan koste flere ulykker og i yderste konsekvens liv.

- Det kan godt være, at der går lang tid imellem, at vi fanger nogen. Man som praktiserende læge fanger man nogen hvert år, som enten ser for dårligt eller er demente, siger han.

Lægeforeningen foreslår derfor, at man i stedet for at fjerne tjekket i første omgang sætter alderen op til 80 år og indsamler erfaringer herfra.