Regeringen vil fjerne afgift: Nødder skal være billigere

Det glæder Dansk Erhverv, som længe har ønsket at afskaffe nøddeafgiften, som markedsdirektør Henrik Hyltoft kalder en "tåbelig afgift".

Ifølge regeringen bidrager afgiften med 180 millioner kroner til statskassen årligt.

- For os er nøddeafgiften indbegrebet af en dårligt konstrueret afgift. Den er super bøvlet, og den giver meget marginalt bidrag til statskassen, siger Henrik Hyltoft.

- Samtidig er formålet med den svær at se i en tid, hvor alle anerkender, at det er sundt at spise nøddeprodukter, tilføjer han.

Nøddeafgiften er også konkurrenceforvridende, mener Dansk Erhverv, fordi danske virksomheder må sælge produkter med nødder i til en væsentligt højere pris end eksempelvis de europæiske konkurrenter.

Hvor meget, man som forbruger kan komme til at spare på nødder, afhænger af typen af nødder. Det har blandt andet betydning, om det er nødder med eller uden skal.

For eksempel er afgiften på mandler med skal i dag 14,65 kroner kiloet, mens afgiften stiger til 23,29 kroner kiloet, hvis der er tale om behandlede hasselnøddekerner.

Nøddeafgiften blev indført, da man i 1922 lagde skatter på luksusvarer som blandt andet lakrids, marcipan og chokolade.

Man indførte i den forbindelse samtidig en afgift på nødder for at forhindre, at folk selv begyndte at lave marcipan.

Også hos de danske bager- og konditormestre vækker det begejstring, at der er udsigt til at fjerne afgiften.

- Med den afgift væk bliver det danske bagværk stillet langt mere lige i konkurrencen med fabrikskager importeret fra udlandet, som nok ikke altid har fået pålagt den helt korrekte afgift.

Det siger den administrerende direktør hos Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD), Stephan Falsner, i en pressemeddelelse.