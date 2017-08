Regeringen vil bruge 20 millioner på bandeforskning

- Vi skal have forskning, der kan være med til at dokumentere, hvilke former for tidlige indsatser, som virker over for de her dysfunktionelle familier, som er med til at skabe nogle af bandemedlemmerne, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) til Berlingske.

- Det handler om at undersøge det mønster, der tegner sig for de her meget udsatte unge. Fra de er helt små.

De 400 millioner kroner kommer ifølge ministeren fra "vækst i samfundet", og der er derfor ingen regning, der skal trækkes fra andre steder i finansloven.

Selv om mængden af penge til forskning og udvikling vokser, vokser den danske økonomi hurtigere.

Hvis man måler midlerne til forskning og udvikling op imod bruttonationalproduktet (BNP), så falder andelen minimalt, skriver Berlingske.