Regeringen vil bremse kommuners ageren i erhvervslivet

Det er den overordnede holdning hos regeringen. I sensommeren vil den komme med et udspil, der skal begrænse det offentliges ageren i erhvervslivet.

Onsdag er økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) på Bornholm for at finde inspiration hos sine nordiske kolleger. Det sker i forbindelse med Nordisk Kommuneministermøde.

- Det er et dilemma. Især i de nordiske velfærdslande, fordi det offentlige fylder forholdsvis meget. Vi skal sikre, at det offentlige ikke træder ind på områder, der egentlig er kommerciel aktivitet.

- Det er vigtigt, at det offentlige ikke konkurrerer unfair med de private virksomheder.

- Derfor har regeringen sagt, at vi kommer med et udspil om fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private. Herunder at lovgive om, hvad kommunerne må, siger Ammitzbøll.

Erhvervslivet har ifølge ministeren leveret en lang række eksempler, på det kritikerne omtaler som "opgavetyveri".

- Dansk Industri, Dansk Erhverv og eksempelvis nødhjælpsforeninger kommer og klager deres nød til os som politikere.

- Der har for eksempel været diskussion om, hvor langt det offentlige må gå i forhold til at drive genbrugsbutikker, når der nu også er private nødhjælpsbutikker.

- Man kan også tage havnene. Kan havne eget af kommunen med skatteyderkroner i ryggen konkurrere med aktieselskabshavne? Det bliver der diskuteret i øjeblikket, siger ministeren.

Han mener ikke, det er unfair over for kommunerne, hvis der lovgives på området, så der kommer begrænsninger for det offentlige.

- Kommunerne skal koncentrere sig om velfærdens kerneopgaver, og når det handler om egentlige kommercielle aktiviteter, skal det være det private erhvervsliv, der træder til, siger Ammitzbøll.

- Jeg vil ikke nu sige, at regeringen vil gøre det og det, fordi vi stadig er ved at lægge sidste hånd på udspillet. Nu vil jeg først have lidt inspiration fra mine nordiske kolleger, siger han.