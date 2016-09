Regeringen vil afvise vinderbud på kystnære havmøller

Men selv om der er fundet en vinder, afviser regeringen buddet.

- Det er fortsat regeringens politik at afvise buddet og dermed ikke opføre de 350 MW kystnære havvindmøller.

- Den endelige beslutning om udbuddet af kystnære havvindmøller vil blive afklaret i forhandlingerne om 2025-planen, skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Forliget fra 2012 omfatter alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Alternativet. Der er flertal på Christiansborg for at opføre vindmøllerne, men regeringen afviser det for at mindske regningen fra PSO-afgiften, som ventes at blive skrottet.

Foruden Vattenfall bød to andre konsortier, men disse bud offentliggøres ikke.

Ministeriet oplyser desuden, at de samlede støtteomkostninger vil være cirka 3,6 milliarder kroner i perioden 2020-2032, hvilket er næsten dobbelt så højt som forudsat ved indgåelsen af energiaftalen.

Den endelige beslutning om udbuddet af kystnære havvindmøller vil blive afklaret i forhandlingerne om 2025-planen.

Det er kun et år siden, at Vattenfall vandt Horns Rev 3-parken med et bud på 0,77 kroner, og dermed er det nye bud på de kystnære havvindmøller et af de laveste nogensinde.

Det skal dog ses i lyset af, at cirka halvdelen af budprisen bliver finansieret af statsstøtte, skriver ministeriet.

Støttebehovet er steget markant i forhold til forventningen ved indgåelsen af forliget, lyder forklaringen. Forventningen var nemlig, at elmarkedsprisen ville ligge noget højere end tilfældet er i dag.

Støttebehovet ville udgøre cirka 20 procent af den samlede budpris, men elmarkedsprisen er imidlertid faldet, og støtten udgør nu 50 procent af den samlede budpris i støtteperioden.

- Hvis antagelserne fra 2012 om elprisen havde holdt, ville de to kystnære parker slet ikke have behøvet støtte med en budpris på 47,5 øre/kWh, skriver ministeriet.