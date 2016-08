Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer regeringens Helhedsplan - for et stærkere Danmark. Præsentationen finder sted ved et pressemøde i Spejlsalen kl. 10.00. Tirsdag den 30. august. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2016) Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix Denmark

Regeringen udhuler ulandsbistanden med næsten en milliard

31. august 2016

Mens regeringen bryster sig af at ville tilføre en ekstra milliard kroner til indsatsen med at hjælpe flygtninge i nærområderne, viser det sig, at den med den anden hånd samtidig udhuler bistanden med et næsten tilsvarende beløb. Det skriver netavisen Altinget.

Udhulingen skyldes en ny opgørelsesmetode for, hvor meget udviklingsbistanden skal betale til asyl- og integrationsområdet i Danmark. Det fremgår af regeringens finanslovforslag.

Havde regeringen valgt at fortsætte med samme metode som hidtil, ville regningen for asylansøgere i Danmark via ulandsbistanden have været cirka 909 millioner kroner mindre - penge, der ville kunne bruges til nødhjælp.

Regeringens nye opgørelsesmetode vækker stor kritik hos generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl:

»Danmark udnytter de internationale regler for ulandsbistand meget fantasifuldt. Man spiser sin egen hale, når de penge, der skulle have hjulpet i nærområder, i al for vid udstrækning bruges herhjemme.«

Udhulningen skyldes, at regeringen har fundet nye udgifter, som udviklingsbistanden skal betale for. Det drejer sig blandt andet om økonomisk støtte til flygtninge, der ønsker at rejse tilbage til deres hjemland, samt udgifterne til Flygtningenævnets sekretariat.

Radikales udenrigsordfører Martin Lidegaard kalder den nye brug af udviklingsbistand for grotesk og uacceptabel.

»Det er dårlig stil og det er en dårlig prioritering. Hvis man ikke hjælper i nærområderne, bliver det svært at skabe stabilitet,« siger han til Altinget.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der udregner og bestemmer, hvor meget ulandsbistanden skal betale til asyl- og integrationsområdet i Danmark. Men her afviser minister Inger Støjberg (V), at Danmark overtræder OECD's regler.

»Vi holder os fuldstændig inden for de OECD-regler, der er. Og når man gør det, så har man selv politisk mulighed for at vurdere, om penge kan hentes fra udviklingsbistanden,« siger hun til Altinget.