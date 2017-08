Regeringen udelader billigere biler i beregning af skattegevinst

En HK'er vil få, hvad der svarer til 7,1 procent af sit rådighedsbeløb i skattelettelse. Mens en direktør vil få en lettelse på 5,7 procent, fremgår det af grafikken.

Men i de tal indgår ikke forslaget om lavere registreringsafgift. Og heller ikke forslaget om, at man ikke længere skal beskattes af fri telefon.

Det får Enhedslisten til at beskylde regeringen for talfusk. Finansordfører Pelle Dragsted mener, at grafikken får udspillet til at se mindre skævt ud, end det i virkeligheden er.

- Jeg er faktisk målløs over, at regeringen kan fuske med de tal, den giver til offentligheden og medierne på denne her måde, skriver han i en mail.

- Havde man for eksempel indregnet effekten af afskaffelsen af beskatningen af fri telefon, havde man fået et andet resultat, da langt færre HK'ere får glæde af det end direktører, mener han.