Regeringen tilgodeser bagland for millioner

Mens regeringens finanslov for 2018 først ventes at blive præsenteret i næste uge, er Venstre og De Konservative i fuld gang med at dele pengegaver ud til flere mindre projekter rundt om i landet, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ifølge et internt regeringsnotat har VLAK-regeringen således afsat en millionpulje på den kommende finanslov til netop "mindre initiativer", som regeringspartierne hver især har fået lov til at tage æren for i offentligheden.

For eksempel har Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, sammen med den lokale borgmester fået lov til at annoncere otte millioner kroner årligt til et nyt center for lyst- og kystfiskeri i Assens.

Også De Konservatives folketingsgruppe har fået andel i pengene fra statens husholdningsbudget. Partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, har eksempelvis sikret to millioner kroner til Øresundsakvariet i Helsingør.

Puljen på den kommende finanslov er på omkring 100 millioner kroner, som er blevet fordelt mellem de tre regeringspartier.

Af regeringsnotatet fremgår det dog, at Liberal Alliance har sendt sin pulje videre til forhandlingerne om lavere skatter.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, anerkender, at det udefra kan minde om "sognerådspolitik", men han understreger, at folketingspolitikere også skal have blik for de mindre, lokale udfordringer.

- Vi skal jo være der, hvor borgerne er. Der er andre ting end overførselsindkomster og skatteudspil, der fylder i folks hverdag, siger han til Jyllands-Posten.

Mette Abildgaard er enig:

- Det er vores ret og pligt at prioritere mellem forskellige initiativer, siger hun til avisen.