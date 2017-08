Regeringen slår ned på grov vold med pulje på 65 millioner

65 millioner kroner er den pris det koster, når dømte skal afsone i længere tid.

Allerede sidste år foreslog daværende justitsminister Søren Pind (V) at skærpe straffen for vold.

De planer blev imidlertid ikke fulgt til dørs, da der få måneder senere blev dannet en ny trekløverregering med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Både Søren Pind og Søren Pape Poulsen henviser i deres begrundelser for strafskærpelsen til en tre år gammel sag, der handlede om et umotiveret overfald mod et kærestepar.

Sammen med sin kæreste blev Nanna Skovmand overfaldet julenat 2014 af en gruppe unge mænd på Vesterbro i København.

De slog og sparkede kæresten i hovedet. Da Nanna Skovmand forsøgte at stoppe dem, slog de hende i ansigtet med en wirelås.

Tre unge mænd på 16, 17 og 19 år blev siden idømt fængsel for det grove overfald.

To fik ti måneders fængsel, den tredje et års fængsel. Dommeren gjorde dommene betinget, på nær to måneder, og da de tre havde siddet varetægtsfængslet, kunne de forlade retten som frie mænd.

Og det mener Søren Pape er for nemt at slippe.

- Det er for lidt, når man skader folk på den måde. Nu skærper vi straffen for grov vold med en tredjedel. Det er et signal til dommerne om, at grov vold skal straffe hårdt og hårdere, siger justitsministeren.