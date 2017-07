Regeringen skal forklare spiontjenestes ulovlige søgninger

Sådan lyder det fra forsvarsordfører Holger K. Nielsen (SF), efter at en rapport slår fast, at FE har foretaget ulovlige søgninger på personer i Danmark.

Derfor vil SF nu gå til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Vi er nødt til i første omgang at få en forklaring fra forsvarsministeren, og det vil jeg også spørge ham om, siger Holger K. Nielsen.

- Men det er da indlysende, at det her ikke går. Derfor er forsvarsministeren nødt til at indskærpe for FE, at det er totalt uholdbart.

Tilsynet for Efterretningstjenesterne (TET) udgav fredag en årsrapport. Her fremgår det, at 12 procent af FE's elektroniske søgninger på personer hjemmehørende i Danmark i 2016 var ulovlige.

Søgningerne blev nemlig foretaget uden, at der var blevet indhentet en retskendelse hos en dommer.

Ifølge Holger K. Nielsen havde FE for nogle år siden argumenteret for at droppe kravet om retskendelser. Her var der dog politisk enighed om, at efterretningstjenesten skulle fortsætte med bede om tilladelse til at foretage søgninger.

- Og det kan også godt lade sig gøre, siger forsvarsordføreren.

- Hvis der er tale om sagligt begrundede anmodninger, så kan det gøres ret hurtigt.

Samme melding kommer fra Enhedslistens it-ordfører Bruno Jerup. Han har fredag stillet to paragraf 20-spørgsmål til forsvarsministeren om sagen.

Her kræver han blandt andet svar på, hvad ministeren vil gøre for at stoppe de ulovlige søgninger.

Der er nemlig i hans øjne tale om et systematisk lovbrud fra FE's side.

- Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at man har en efterretningstjeneste, som systematisk har brudt loven, siger han.

FE hører under Forsvarsministeriet og har tre hovedopgaver. Den er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, national it-sikkerhedsmyndighed og ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste.