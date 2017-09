Regeringen sætter fart på forhandlinger om billigere biler

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) efter et møde med gruppeformand Peter Skaarup (DF) om bilers registreringsafgift.

- Det skal vi forhåbentlig ikke være ret længe om. Da vi præsenterede regeringens plan i tirsdags, startede vi allerede tirsdag aften med at forhandle. Der har været modelarbejde i gang lige siden.

- Vi ved godt, at der er en meget stor efterspørgsel for at få en afklarethed, siger finansministeren.

På spørgsmålet om regeringen har taget dets eget udspil af bordet, svarer han nej.

Regeringen fremlagde tirsdag sit skatteudspil.

Heri foreslås det helt at afskaffe satsen for de dyrere biler på 150 procent. Og at nedsætte den lave sats fra 105 til 100 procent.

Fremover skal der altså være én registreringsafgift på 100 procent af bilens afgiftspligtige værdi.

Men Dansk Folkeparti vil have en aftale, som gavner mere sikre og miljørigtige biler.

- Det, der er vigtigt for os, det er, at skal man finde penge til at sænke afgifterne, skal det gavne de biler, der er mere sikre og miljørigtige.

- Der er ingen grund til, at vi har meget benzinforbrugende biler på vores veje fremover, siger Peter Skaarup.

Den model er regeringspartiet De Konservative også tilhænger af, og Kristian Jensen er ikke afvisende.

- Vi har et ønske om, at danskerne får billigere biler, fordi vi mener, at det skal være muligt at købe billigere, sikre biler, derfor har vi et ønske om at sætte registreringsafgiften ned.

- Jeg ser mange modeller for mig, og nu skal vi tage og regne på dem, siger han.

Bliver parterne enige om en model, som ligner det Dansk Folkeparti skitserer, ventes den at blive bredt forankret politisk.

I så fald er De Radikale nemlig klar til at tilslutte sig aftalen.