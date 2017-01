Regeringen ruster Danmark mod cyberangreb med ny strategi

- Fremmede stater og de kriminelle over hele verden sidder ikke på hænderne, og der er i en vis forstand tale om et våbenkapløb, hvor vi løbende skal blive bedre, siger Sophie Løhde i en skriftlig udtalelse.

Regeringen er gået i gang med at forberede en strategi for cyber- og informationssikkerhed. Det oplyser minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), til Ritzau.

Sikkerheden på internettet er kommet i fokus den seneste tid. Det skyldes blandt andet hackerangreb mod det amerikanske parti Demokraterne under den amerikanske valgkamp sidste år.

Tirsdag beskriver Berlingske, at offentlige computernetværk i Danmark hvert år bliver ramt af omkring 1000 cyberangreb, der er så alvorlige, at de undersøges af Center for Cybersikkerhed.

Og regeringen ser et behov for at løfte statens arbejde med informationssikkerhed, understreger Sophie Løhde. Derfor kan man forvente en ny strategi for området til foråret.

- Den nye strategi skal gøre både myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer bedre rustet til at beskytte den danske digitale infrastruktur, udtaler ministeren.