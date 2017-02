Regeringen mener, at selskabsskatten kan blive sænket yderligere. (Arkivfoto)

Artiklen: Regeringen overvejer at sænke selskabsskatten

Regeringen overvejer at sænke selskabsskatten

Med udsigt til at både USA og Storbritannien vil sænke selskabsskatten, øjner regeringen, at Danmark skal med.

Det får Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til at åbne for, at selskabsskatten skal yderligere ned i Danmark, siger han til erhvervsmediet Finans.

Kampen om at vinde selskabernes gunst raser. I USA vil præsident Donald Trump gøre livet lettere ved at sænke selskabsskatten, og i Storbritannien er der også lagt op til skattelettelser efter det kommende farvel til EU.

- De ting, som sker i USA og i Storbritannien, lægger et pres på Danmark. Vi kan se, at også andre lande planlægger at sænke den.

- Derfor kan vi blive tvunget til at se på, hvordan vi får sat selskabsskatten ned de kommende år, siger Brian Mikkelsen.

Danmark sænkede selskabsskatten fra 25 til 22 procent i perioden 2013 til 2015. Siden 1996 er den faldet fra 34 procent.

Erhvervsministeren fortæller til Finans, at regnearkene viser, at det vil koste omkring en milliard kroner i indtægter til staten, hver gang selskabsskatten bliver sænket med et procentpoint.

Finans har hørt Folketingets største og næststørste partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Ingen af dem er dog åbne for at sænke selskabsskatten.

- Det er en ideologi for nogle, at man vil have selskabsskatten så lav så muligt. Men det er ikke det, som bliver efterspurgt af virksomhederne, siger Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, er heller ikke interesseret:

- Det korte svar er nej, siger han til Finans.

Ifølge tal fra Skatteministeriet indbragte selskabsskatten 57 milliarder kroner til statens kasser i 2015.

Til sammenligning skønner Skatteministeriet, at "indkomst- og ejendomsværdiskat" vil indbringe 152,3 milliarder kroner i 2015 til staten.

"Kommunale indkomstskatter med videre" forventes at have indbragt 227 milliarder kroner til staten i 2015.