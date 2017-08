Regeringen overvejer at droppe afgift på kaffe og te

Det fremgår ifølge dagbladet Børsen af en foreløbig analyse fra et saneringsudvalg, skatteminister Karsten Lauritzen (V) nedsatte sidste år.

Der skal ryddes ud i virvaret af afgifter, lyder et erklæret mål for regeringen. Og nogle af de afgifter, det kan komme på tale at skrotte, er afgifterne på kaffe og te.

Udvalget skal hjælpe politikerne med at rydde op i de mange afgifter, der ud over kaffe og te blandt andet er pålagt sukker, is og nødder.

Afgifterne får kritik for at give administrativt bøvl for virksomhederne.

- Vi bruger enorme mængder af tid på det, siger Christian Hincheldey, der er indehaver af A.C. Perchs Thehandel, til Børsen.

Hvis afgifterne fjernes eller sættes ned, vil det ifølge De Samvirkende Købmænd komme forbrugerne til gavn.

Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen henviser over for Børsen til erfaringerne fra, da sodavandsafgiften blev nedsat.

- Jo højere afgifterne er, desto mere vil det påvirke prisen, siger han.

Skal afgiften på både te og kaffe fjernes, vil det koste 288 millioner kroner. De penge er Dansk Folkeparti klar til at finde, oplyser finansordfører René Christensen (DF) til Børsen.

Han foreslår dels at skære i velfærdsydelser tilflygtninge og indvandrere, dels at rygerne skal betale mere i afgift for deres tobaksvarer.

Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, understreger, at partiet gerne vil nogle af afgifterne til livs. Men hun vil ikke kommentere de konkrete forslag endnu, skriver Børsen.