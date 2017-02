Truslen fra Rusland for Socialdemokratiets forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen, til at tale om, at det danske forsvar skal have mulighed for at skyde russiske missiler ned.

Regeringen og S åbner for dansk forsvar mod russiske missiler

- Vi kan se, at Rusland har oprustet voldsomt i Kaliningrad, som ikke ligger ret langt fra os. De har blandt andet oprustet med missiler, der kan nå temmelig langt, og der er også mulighed for atomsprænghoveder på de missiler. Det gør mig bekymret, siger han.

Netop truslen fra Rusland og oprustningen af missiler, der kan nå dansk jord, kan være et eksempel på en ny opgave for Forsvaret, som kan få Socialdemokratiet til at sende flere penge af sted, når det nye forsvarsforlig skal forhandles på plads til efteråret.

- Derfor vil jeg vide, om det danske forsvar har kapacitet til at imødegå den trussel. Hvis ikke, så vil jeg meget gerne være med til at diskutere, hvordan vi så kan sikre, at den kapacitet er til stede. Hvis det i sidste ende så betyder, at der skal flere penge til, så er vi også parate til at kigge på det.

Henrik Dam Kristensen tilføjer, at forsvaret også kan etableres i samarbejde med Nato.

Ifølge major Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, har hverken Danmark eller Nato et modsvar, hvis Rusland skulle sende et missil mod Danmark fra Kaliningrad eller Rusland.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er lige nu til Nato-møde i Bruxelles, hvor man netop diskuterer truslen fra Rusland i Europa og Østersøregionen.

Claus Hjort Frederiksen har tidligere slået fast, at Forsvaret skal have et økonomisk løft.

Og han er positiv over for Socialdemokratiets forslag til at se på, hvordan man kan dæmme op for truslen fra de russiske missiler.

- Det er et meget, meget relevant forslag, som Henrik Dam Kristensen fremfører. Og det er også et forslag, Forsvaret arbejder med i øjeblikket, siger Claus Hjort Frederiksen.