Regeringen modtager 27 opskrifter på cirkulær økonomi

Sådan indledes en rapport, der sigter mod, at Danmark opnår mere cirkulær økonomi, hvor nye, grønne forretningsmodeller og et mindre ressourceforbrug skal styrke konkurrenceevnen og væksten.

Et ekspertpanel af erhvervsledere har onsdag afleveret sine 27 anbefalinger til, hvordan Danmark styrker omstillingen til cirkulær økonomi.

- Det er ikke bare en nødvendighed, men det er også en gylden mulighed for vækst og velstand i Danmark og globalt, siger panelets formand, professor og bestyrelsesformand i Carlsberg Flemming Besenbacher.

- Der er nogle enorme muligheder i cirkulær økonomi, men der er også nok at tage fat på, hvis Danmark skal være et foregangsland i denne omstilling og høste gevinsterne.

- Det kræver et paradigmeskift, hvor vi gentænker den måde vi designer, producerer og forbruger på. Derfor afspejler vores anbefalinger til regeringen en grundlæggende gentænkning af vores forretningsmodeller og velfærdssamfund.

Regeringen nedsatte ekspertpanelet, også kaldet advisory board, i efteråret.

Onsdag modtager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sammen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) de 27 anbefalinger.

- Cirkulær økonomi er et centralt fokus i fremtidens arbejde med at sikre vores vækst og velstand i en tid, hvor der bliver stadig større pres på ressourcerne, siger Esben Lunde Larsen.

Brian Mikkelsen tilføjer, at det er et stort ansvar at gøre samfundet grønnere og have en ansvarlig tilgang til brugen af vores ressourcer:

- Men det skal gå hånd i hånd med, at vi samtidig skaber et internationalt konkurrencedygtigt erhvervsliv, der kan skabe vækst og arbejdspladser.

De to ministre mødes 21. juni med Flemming Besenbacher, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Landbrug & Fødevarer for at drøfte anbefalingerne.