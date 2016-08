Regeringen lægger op til millionbesparelser i Banedanmark

Regeringen lægger i sit forslag for finansloven for 2017 op til en slankekur for Banedanmark.

Under overskriften "Fokuseret brug af offentlige midler" peger regeringen blandt andet på, at der er plads til millionbesparelser i Banedanmark, der står for drift og vedligeholdelse af de danske jernbaner.