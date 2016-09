Regeringen kritiseres for nøl med ejendomsvurderinger

Forventningen på Christiansborg var, at regeringen efter præsentationen af 2025-planen i slutningen af august ville fremlægge et bud på et nyt system for ejendomsvurderinger. Men det er endnu ikke sket. Og det får nu kritik fra Socialdemokraterne.

- Der går rygter på Christiansborg om, at regeringen slet ikke har tænkt sig at fremlægge det, selv om det er en central del af forhandlingsforløbet, siger Benny Engelbrecht.

Politisk kommentator Hans Engell siger til Ekstra Bladet, at regeringen af "taktiske grunde" har valgt at udskyde udspillet.

- Regeringen er gået fra det løfte, som Lars Løkke og Claus Hjort gav om, at der ville komme et udspil til et nyt ejendomsvurderingssystem inden for et par uger, siger Hans Engell til Ekstra Bladet og tilføjer:

- De (regeringen, red.) vil ikke lægge sig ud med mere end en million boligejere i de store byer på et tidspunkt, hvor regeringen ikke engang ved, om den kan overleve et kommende valg.

Kilder i regeringen afviser over for Ritzau, at man har skrinlagt en præsentation af ejendomsvurderingerne. Det er fortsat meningen, at man vil præsentere en ny model. Men om det sker inden for en uge eller inden for en måned er uvist.

Ifølge en centralt placeret kilde er man ganske enkelt ikke færdig med arbejdet internt i regeringen, fordi man mange andre dagsordener har presset sig på i det komplicerede 2025-forløb.

På baggrund af et konkret teknisk forslag fra embedsmændene skal regeringen træffe de politiske beslutninger om, hvordan man vil forslå det nye ejendomsvurderingssystem indrettet.

Der er denne proces, som ikke er afsluttet, men som ifølge en kilde kan blive det "relativt snart". Her afvises det, at der skulle være planer i regeringen om slet ikke at fremlægge et udspil i efteråret.

De egentlige forhandlinger om 2025-planen ventes at gå i gang i oktober, når Folketinget åbner. Indtil videre er der kun tale om tekniske briefinger og orienteringer af partierne. Regeringens mål er en aftale i midten af oktober.

Den bør indeholde en aftale om ejendomsvurderingerne mener Benny Engelbrecht:

- Det er helt nødvendigt, at vi får fremlagt udspillet til ejendomsvurderingssystemet, så vi kan forhandle det hele samlet. Vi kan ikke se, at det giver mening at isolere dele af forhandlingerne uden at forhandle om pligtopgaverne som PSO og ejendomsvurderingssystemet.