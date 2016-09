Udspil om at lade forbrugere slippe for ekstra teleafgifter i tre måneder er ikke godt nok ifølge minister.

Regeringen kræver afgiftsfri telefoni året rundt i EU

Det siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til forslaget om, at teleselskaberne kan nøjes med at tilbyde mindst 90 dages såkaldt fri roaming om året.

Det er ikke ambitiøst nok, når EU-Kommissionen spiller ud med, at forbrugerne kan slippe for ekstra afgifter tre måneder årligt, når mobiltelefonen bruges i et andet EU-land.

- Jeg synes ikke, det er ambitiøst nok. Regeringen har en ambition om, at der skal være fri roaming i Europa mellem de europæiske lande året rundt, uanset om man tager på ferie eller er ude som handelsrejsende eller andet, siger han.

Ekstra afgifter på at tale i mobil, sms'e og databrug i hele EU skal efter planen bortfalde fra sommeren 2017. Men i et udspil til de endelige regler foreslår EU-Kommissionen kun 90 dage.

Det skal forhindre, at en telekunde køber et sim-kort i et andet EU-land, hvor prisen er lavere, og bruger mobilen derhjemme i hverdagen. EU-Kommissionen vil også forhindre, at en telekunde tager sin mobil med til udlandet og roamer permanent.

Udspillet skal dog forhandles endeligt på plads med EU's medlemslande og EU-Parlamentet. Og her får ministeren altså mulighed for at stritte imod.

- Der lyttes også til Danmark i denne sammenhæng, det er min klare fornemmelse. Vi er langt fremme med hensyn til mobildækning af telekommunikation. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter barren højt.

- Vi kan rejse en diskussion, og teleselskaberne har en interesse i, at man kan bruge sin mobiltelefon, uanset hvor man er. Det hører med til at leve i et moderne samfund, hvor telekommunikation er en væsentlig del af vores hverdag, siger Lars Christian Lilleholt.

Området vedrører det, som står helt centralt i EU's ånd, nemlig det fri marked, lyder det fra ministeren.

Ifølge ministeren skyldes det lave udspil, at EU-Kommissionen frygter, at teleselskaberne vil pålægge forbrugerne yderligere omkostninger.

- Det er et forsøg fra EU-Kommissionen på i første omgang at sikre, at det ikke bliver dyrere at være kunde i de enkelte lande. Men jeg synes ikke på den lange bane, at dette er tilstrækkeligt, siger Lars Christian Lilleholt.