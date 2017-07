Regeringen ignorer ønske om straf for offentligt datasjusk

Et bredt flertal i Folketinget har i to et halvt år ønsket, at offentlige myndigheder skal kunne straffes på samme måde som private firmaer, hvis de ser stort på beskyttelsen af danskernes personlige oplysninger.

Men regeringen har ignoreret det flertals ønske i sit udspil til en ny databeskyttelseslov.

Det skriver Politiken.

I det lovudkast, der blev sendt til høring i sidste uge, lyder det i paragraf 24, stykke fem, at "Stillingtagen til sanktionsspørgsmålet i forhold til offentlige myndigheder udestår".

Trods regeringens vaklen fastholder regeringspartierne Venstre og Liberal Alliance deres ønske om at straffe myndigheder for at sjuske med private data.

Den samme overordnede linje har DF, S, R, Alternativet, SF og Enhedslisten.

- Det vil helt principielt ikke være rimeligt, at private virksomheder risikerer tårnhøje bøder, mens det ingen konsekvenser får for offentlige myndigheder.

- Vi er nødt til at sætte ind, da det er et alvorligt område, som vi skal prioritere, siger Christiane Egelund, retsordfører for Liberal Alliance, til Politiken.

Regeringens manglende stillingtagen er usædvanlig og problematisk, mener professor i persondataret Peter Blume fra Københavns Universitet.

- Høringen er til for at få saglige argumenter for eller indvendinger imod regeringens forslag.

- Men man taler jo i blinde, når regeringen stadig ikke har fundet sine ben i spørgsmålet.

- Min opfattelse er, at det er helt oplagt, at offentlige myndigheder også skal kunne sanktioneres på samme niveau som private, siger han til Politiken.

Det er ikke lykkedes Politiken at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Hans ministerium er dog kommet med en skriftlig udtalelse til avisen.

- Der tages i udkastet til lovforslaget ikke stilling til, om offentlige myndigheder skal kunne få bøder eller ej.

- Organisationer, myndigheder og andre høringsparter er dog naturligvis velkomne til at komme med forslag og overvejelser vedrørende spørgsmålet om bøder til offentlige myndigheder i forbindelse med høringen, skriver ministeriet til Politiken.