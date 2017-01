Regeringen giver sig og dropper politiskole i nybyggeri

Et nybyggeri i Herning var regeringens plan for en ny politiskole i Vestdanmark. Det er nu droppet.

Regeringen imødekommer et politisk flertal og er parat til at placere en ny politiskole i Vestdanmark i eksisterende bygninger.

Regeringen ønskede et nybyggeri i Herning. Det står i regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen.

Men Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har længe strittet imod et nybyggeri og krævet, at politiskolen skal placeres i eksisterende bygninger. Og nu giver regeringen op.

Tirsdag eller onsdag kommer regeringen med et forslag til en placering for politiskolen, fortæller Pape, der anerkender, at det er et nederlag for regeringen.

- Jeg synes, at det er ærgerligt. Jeg synes, at dansk politi havde fortjent, at vi havde bygget en ny skole.

- Det havde været bedst. Jeg kan meget, men jeg kan ikke håndtere, at der ikke er 90 mandater, siger Pape efter mandagens møde.

Torsdag i sidste uge meddelte Pape, at regeringen var parat til at droppe Herning som by, men at man fastholdt, at politiskolen skulle bygges fra bunden. Den holdning er blevet droppet efter det seneste møde.

- Jeg synes, at regeringen skal skrive det, vi mener. Og det vi mener, er en nybygget politiskole, og vi peger på Herning, siger Pape med henvisning til regeringsgrundlaget.

- Så trak jeg tilbage fra Herning, fordi det ikke skal være geografi, der forhindrer en ny politiskole.

- Nu konstaterer jeg så, at man vil slet ikke have en ny, men det er vigtigt for regeringen at sige, at vi ønsker en ny politiskole, fordi det er det bedste for dansk politi. Nu må vi nøjes med den næstbedste løsning, siger Pape.

Det er lidt over et år siden, at politiforliget faldt på plads. Det var den daværende Venstre-regering, som sammen med blå blok og Socialdemokratiet indgik politiforliget og blev enige om den nye politiskole.

Daværende justitsminister Søren Pind (V) meddelte i november sidste år, at regeringen agtede at placere en nybygget politiskole i Herning.

Det skabte harme hos S og DF, og kritikken blev ikke mindre, da den nye trekløverregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative senere i november skrev selvsamme i regeringsgrundlaget.

Rigspolitiet har i en rapport konkluderet, at det vil være muligt at benytte en eksisterende bygning, men at en ny vil sikre de bedste rammer for uddannelsen.

Bliver det ikke et nyt byggeri, anbefaler Rigspolitiet tre konkrete bygninger i henholdsvis Vejle, Skanderborg og Holstebro.