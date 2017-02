På dansk initiativ sender otte EU-lande nu et brev stilet til EU's udenrigschef, Federica Mogherini, og udviklingskommissær Neven Mimica, hvori de udtrykker bekymring over den førte amerikanske politik.

Regeringen går imod Trumps abortlov

Den danske regering går med udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) i spidsen i offensiven for at modarbejde en af de politiske beslutninger, som Donald Trump har indledt sin præsidentperiode med at gennemføre, skriver Politiken tirsdag.

På den baggrund og på dansk initiativ sender otte EU-lande nu et brev stilet til EU's udenrigschef, Federica Mogherini, og udviklingskommissær Neven Mimica, hvori de udtrykker bekymring over den førte amerikanske politik.

- Vi opfordrer EU til at øge sin finansiering til og indflydelse på støtten til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, lyder det i brevet.

Ud over Tørnæs har ministre fra Sverige, Frankrig, Holland, Finland, Tyskland, Storbritannien og Belgien skrevet under, skriver Politiken.

Med brevet følger også et dansk bidrag på 75 millioner kroner til organisationer, som særligt forventes at blive ramt af det amerikanske forbud.

- For mig er retten til at bestemme over egen krop en dansk mærkesag i vores udviklingsarbejde. Både fordi det for mig er en grundlæggende menneskerettighed, men også fordi piger og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed er nøglen til udvikling, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs til Politiken.

Hun mener, at Danmark har en særlig forpligtelse:

- Der er bred opbakning til den dagsorden i en dansk sammenhæng, og det betyder jo også, at hvis der er nogen, der fremfører andre synspunkter, er det vigtigt, at Danmark taler den sag, siger hun til Politiken.

I Mellemfolkeligt Samvirke mener man, at der bliver sendt et stærkt signal med brevet.

- Det er et stærkt statement fra den danske regering, at den går imod Trumps forsøg på at begrænse kvinders rettigheder og adgang til sundhedsydelser i udviklingslande.

- Det tager vi hatten af for. Dansk bistand har altid kæmpet for fattige kvinders grundlæggende rettigheder, og det er dejligt, at vi ikke opgiver den kamp, siger Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke i en pressemeddelelse.