Regeringen fremrykker kulegravning af førtidspension

- Jeg har orienteret partierne om, at der er behov for at fremrykke en del af den evaluering, som skulle finde sted i 2018, siger Troels Lund Poulsen.

Vurderingen skal granske kritik fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers, som finder reformen for stram.

- Jeg vil indbyde de seks kommuner, der har skrevet til mig om vanskeligheder ved førtidspensionsreformen, til et møde i Beskæftigelsesministeriet, siger Troels Lund Poulsen.

Reformen blev i 2012 gennemført med bredt flertal, da Mette Frederiksen (S) var beskæftigelsesminister. Med reformen blev det næsten umuligt at få førtidspension for borgere under 40 år.

Troels Lund Poulsen og Københavns beskæftigelsesborgmester, Anna Mee Allerslev (R), har før drøftet sagen. Københavns Kommune tjekker sin stramme praksis med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I København fik 322 personer sidste år førtidspension. Det er 0,07 procent af alle 16-66-årige. I Odense var det 386 personer (0,28 procent), i Aalborg 249 personer (0,17 procent) og 379 personer i Aarhus (0,16 procent).

Beskæftigelsesministeren vil kulegrave kommunale forskelle.

Spørgsmål: - Er reformen trods kritikken god nok?

- Overordnet set er førtidspensionsreformen god nok. Det har været et rigtigt politisk værktøj, vi har brugt: Nemlig at sikre, at folk ikke permanent skal parkeres på førtidspension, siger Troels Lund Poulsen.

Men han vil se på "børnesygdomme" med hensyn til, hvor længe personer skal være i ressourceforløb.