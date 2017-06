Regeringen forhandler om at øge dansk bidrag i Afghanistan

Regeringen fører for tiden fortrolige forhandlinger med de øvrige partier i Folketinget om mulighederne for at øge det danske bidrag i Afghanistan.

Det sker efter en forespørgsel fra USA. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplyser til avisen, at de nu afventer en officiel melding fra USA, før at Danmark melder noget ud.

- Det er ikke besluttet, men det er til behandling i regeringen, siger forsvarsministeren til Jyllands-Posten.

Der er i øjeblikket 97 danske soldater i den afghanske hovedstad, Kabul, som en del af en Nato-mission. De varetager forskellige opgaver og træner blandt andet afghanske sikkerhedsstyrker. Det bidrag ønsker regeringen ifølge avisen at styrke.

Claus Hjort Frederiksen meddelte i maj, at "vi er åbne over for at øge antallet af vores styrker i Afghanistan, hvis det er nødvendigt".

Dansk Folkeparti er "meget skeptiske" over for at sende flere soldater til det krigshærgede land.

- Vi er ikke positive over for et øget bidrag. Det kan vi ikke give et ubetinget ja til. Vi synes, at det må være nok nu i forhold til Afghanistan, siger Søren Espersen (DF), formand for Udenrigspolitisk Nævn, til Jyllands-Posten.

Når der ligger et konkret ønske fra regeringen, vil DF tage stilling, lyder det fra Espersen.

- Men Afghanistan er en tabt krig, og det kan kun ende med, at Taliban overtager magten igen, og det bør man indstille sig på og så få et fornuftigt forhold til Taliban og sikre, at de ikke igen har træningscentre for terrorgrupper som al-Qaeda, siger han til avisen.

Fredag berettede nyhedsbureauet AP, at USA vil sende yderligere 4000 soldater til Afghanistan. I øjeblikket har USA 8500 soldater udstationeret i landet.