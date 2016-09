Justitsminister Søren Pind (V) mener, at en af de største trusler mod Danmarks sikkerhed er personer, der rejser til eksempelvis Irak eller Syrien for at kæmpe for terrororganisationer.

Regeringen forbyder rejser til krigszoner i Irak og Syrien

Fra 30. september er det ulovligt for danskere at opholde sig i udvalgte områder i Irak og Syrien. Dermed bliver det lettere for myndighederne at straffe personer, som rejser til de to lande for - på eget initiativ - at deltage i en væbnet konflikt.

Det oplyser regeringen på sin hjemmeside.

Tiltaget kommer, efter at Folketinget i juni vedtog et lovforslag om indrejseforbud. Dette har gjort det muligt at indføre forbud mod indrejse til konfliktramte områder i udlandet, hvor terrororganisationer er aktive.

De udvalgte krigszoner er Al-Bab-distriktet i Aleppo-provinsen, al-Thawrah-distriktet og al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen samt Deir al-Zor-provinsen i Syrien.

Desuden bliver det forbudt at rejse til Mosul-distriktet i Ninewa-provinsen i Irak.

- En af de mest alvorlige trusler mod vores sikkerhed er personer, som rejser til for eksempel Syrien eller Irak og kæmper for terrororganisationer. De kommer hjem med viljen og evnen til at gøre os ondt, siger justitsminister Søren Pind (V) på regeringens hjemmeside.

- Nu bliver det strafbart at opholde sig i de meget farlige områder, hvor IS (Islamisk Stat) kæmper, medmindre politiet giver tilladelse. Med indrejseforbuddet fortsætter vi den hårde linje over for terror og gør det nemmere at straffe fremmedkrigere.

Hvis danskere vil rejse ind i en af de zoner, der er omfattet af forbuddet, skal de søge om tilladelse hos det lokale politi.

Ifølge regeringen vil personer, som har en "anerkendelsesværdig" grund til at rejse til et af områderne, kunne få en "hurtig og smidig sagsbehandling".