Regeringen flytter 90 procent af milliardudlån til staten

Modellen betyder, at 90 procent af udlånet skal flyttes over til staten og finansieres med statsobligationer, mens realkreditsektoren får lov til at beholde de sidste 10 procent.

Regeringen har lagt sig fast på en model for, hvordan den almene boligsektor fremover skal finansieres.

- Jeg er tilfreds med, at vi har fundet en god model, som gennem omlægningen til statslån sikrer en stor besparelse for skatteborgerne, samtidig med at vi får konkurrenceudsat administrationsopgaven, siger boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Han meddelte ellers i juni, at staten over en 10-årig periode skal overtage alle de 180 milliarder kroner, som realkreditsektoren har udlånt til den almene sektor.

En manøvre, der ifølge ministeriets beregninger ville give en besparelse på to milliarder kroner årligt.

Men også en manøvre, som høstede voldsom kritik internt i regeringspartiet Venstre, ledt an af gruppeformand Søren Gade. Han kaldte det uliberalt at fjerne opgaven fra det private marked.

Selv om 90 procent af udlånet med den nye model stadig flyttes over til staten, erklærer Søren Gade sig over for Børsen tilfreds med modellen:

- Der bliver fjernet et marked fra realkreditten, og det er de selvfølgelig triste over. Men det her var så langt, vi kunne komme. Jeg synes faktisk, at det er en klar forbedring, siger han.

Den nye model giver en samlet besparelse i størrelsesordenen 1,6 til 1,7 milliarder kroner på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt til den nye model, oplyser ministeriet.

Opgaven med at administrere udlån til almene boliger sendes i udbud. Vinderen af udbuddet står selv for at finansiere udlån af de 10 sikreste procent af gælden.

Vinderen af udbuddet - eksempelvis realkreditinstitut eller pensionskasse - står selv for 10 procent af udlånet. Det skal med ministeriets formulering "være med til at understøtte kvaliteten i kreditvurderingen".

De øvrige 90 procent finansieres ved genudlån af statsobligationer.