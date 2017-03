Regeringen dropper forslag om bosteder efter massiv kritik

Et forslag om at placere farlige psykiske syge på en ny type bosteder bliver nu droppet af VLAK-regeringen.

Regeringen dropper et omstridt udkast til et lovforslag, der skulle placere farlige psykisk syge på en ny type særligt sikre bosteder.

- Efter at have lyttet til flere af de centrale aktører på psykiatriområdet og drøftet lovforslaget med aftalepartiernes ordførere, er jeg nået frem til den konklusion, at der er brug for at se nærmere på lovforslaget, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

- Og derfor bliver det det ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form, lyder det fra ministeren.

Efter planen skulle lovforslaget være fremsat i Folketinget inden for kort tid. Formålet var at forhindre drab på ansatte på bosteder.

- De senere år har vi desværre set en række dybt tragiske hændelser på flere bosteder, som vi er nødt til at handle på, siger ministeren.

Men nu bliver det altså ikke til noget i sin nuværende form. I stedet vil Karen Ellemann nu kontakte forligspartierne bag aftalen om bostederne for at drøfte den videre proces.

Ministeren understreger, at regeringen vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng på tværs af social- og behandlingspsykiatrien.

- Men vi må konstatere, at løsningen med de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, som den er beskrevet i lovforslaget, der har været i høring, ikke er den rette, siger hun.

Karen Ellemann fortæller i pressemeddelelsen, at de øvrige initiativer til forebyggelse af vold på botilbud stadig skal gennemføres.