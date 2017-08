Regeringen dropper at lette topskatten

Han fortæller, at et forslag om at lette topskatten ikke bliver en del af regeringens nye skatteudspil, som ventes klar inden længe.

Det slår udenrigsminister og leder af Liberal Alliance Anders Samuelsen fast over for DR Nyheder.

- Vi erkender, at det er umuligt at overbevise de andre partier om, at det er virkelig effektivt at lette topskatten.

- Vi kommer med historisk store forslag til skattelettelser, men de kommer ikke til at inkludere topskat, siger han til DR Nyheder.

Anders Samuelsen vil i stedet sætte sig til forhandlingsbordet for at diskutere, hvilke skatter der ellers kan lettes.

- Derfor rydder vi topskattespørgsmålet af bordet, og så fokuserer vi for eksempel på lettelser i skatten i bunden, siger han til DR.

- Hvad kan vi gøre, når der er nogen, der siger, at de gerne vil være med til at lette skatten på biler. Hvad kan vi gøre der? Hvad kan vi gøre i forhold til afgifter? Så vi tager fat i en bred palet af skatter, som kan sænkes, og hvor vi kan samle et flertal, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at Dansk Folkeparti har afvist, at det kunne komme på tale at sænke topskatten.

Det gjorde DF-formand Kristian Thulesen Dahl klart på partiets sommergruppemøde tidligere på ugen.

- Vi ønsker ikke at lette skatten for de højeste indkomster. Vi vil gerne have Venstre tilbage til det, de sagde i valgkampen, nemlig at man ville lette skatten for de laveste indkomster, sagde han.

LA-lokalformænd har dog også lagt pres på Anders Samuelsen for at få en lavere topskat på bordet. En af dem var lokalformand Mia Due Christensen fra Fredensborg.

- Der skal klart stå i regeringens udspil, at færre skal betale topskat. Selvfølgelig. Sker det ikke, vil jeg blive meget skuffet. Ellers har vi jo givet op, sagde hun til DR Nyheder lørdag.

Det er en del af regeringsgrundlaget, at topskatten skal spille en mindre rolle.

I efteråret skal partierne aftale den sidste del af den såkaldte jobreform - skattelettelserne