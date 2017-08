Regeringen bruger 60 millioner kroner mod bander

I forvejen aftalte regeringen i juni med Kommunernes Landsforening og Dansk Regioner at bruge 1,3 milliarder kroner på velfærd i 2018 i kommuner og regioner.

Det fremgår af finanslovsforslaget, som finansminister Kristian Jensen (V). fremlægger torsdag.

Samtidig bruger regeringen 5,5 milliarder kroner på at styrke Skat de næste fire år. Beløbet bruges blandt andet mod skattesnyd. Skat fik fem milliarder kroner på finansloven for 2017, så de i alt får over 10 milliarder kroner.

Boligjobordningen gøres permanent, og fradraget målrettes til rengøring. Desuden bruger regeringen 60 millioner kroner årligt mod bandekriminalitet og 65 millioner kroner om året til hårdere straffe.

- Dansk økonomi er stærk og sund, og derfor er der råd til at investere i vores tryghed og sikkerhed. Politiet skal have flere ressourcer til at passe på danskerne og bekæmpe bandekonflikten, siger Kristian Jensen.

Regeringen bruger 410 millioner kroner over fire år på at forbedre danske veje. Desuden sænker regeringen taksterne på Storebæltsbroen.

- I år ser væksten ud til at blive den højeste siden 2006, ledigheden er lav, og beskæftigelsen stiger. Det skal kunne mærkes i alle dele af landet, så vi sammen kan gribe de muligheder, som opsvinget byder på, siger Kristian Jensen:

- Derfor afsætter vi penge til at gøre det lettere at komme frem og tilbage mellem landsdelene.

Regeringen vil flytte endnu flere statslige job fra Hovedstadsområdet. Der er en pulje på 150 millioner kroner næste år til netop det, og der kan komme flere penge.