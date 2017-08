Regeringen baner vej for flere danskere på aktiemarkedet

- Formålet er, at vi får et gennembrud for, at almindelige danskere investerer i danske virksomheder, siger Brian Mikkelsen.

- Der bliver nu mulighed for, at almindelige lønmodtagere kan investere deres penge i små og mellemstore virksomheder. Det kan de gøre til en meget lavere beskatning end den, der er i dag, lyder det.

Det bliver muligt at investere op til 500.000 kroner i danske virksomheder med en beskatning på 1,25 procent - ligesom i Sverige.

Brian Mikkelsen siger, at regeringens forslag er en "copy-paste" af den svenske model. Her har man hævet antallet af aktionærer ved at indføre en aktiesparekonto, og det billede skal gerne gentage sig i Danmark.

- Det her er virkelig et gennembrud for tankegangen om, at danskere skal være aktionærer i forskellige danske virksomheder.

- Det bliver ligesom i Sverige, og da man lavede en aktiesparekonto i Sverige, kom der et gennembrud med det samme, siger erhvervsministeren.

Han er ikke i tvivl om, at danskerne vil være i stand til at manøvrere på aktiemarkedet og lave fornuftige investeringer.

- Det bliver meget attraktivt at investere i danske virksomheder, og derfor tror jeg også, at vi vil få en kultur, hvor folk interesserer sig i, hvordan det går for de danske virksomheder, siger Brian Mikkelsen.

- Vi har den udfordring, at almindelige danskere i dag ikke ved, hvor man investerer sine penge, og derfor er der ikke særlig mange, der investerer i vores virksomheder. Og derfor mangler virksomhederne kapital, lyder det.

Brian Mikkelsen forventer, at mellem en halv og en hel million danskere vil benytte sig af den nye aktiesparekonto.

Der er afsat en pulje på 125 millioner kroner i 2019 til formålet. Det beløb vokser til 400 millioner kroner, når ordningen er fuldt indfaset i 2023.