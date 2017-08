Regeringen arbejder på udvidelse af jyske motorveje

Det skriver Transportministeriet på sin hjemmeside.

Her påpeger ministeriet de timelange bilkøer og bilisters spild af tusinder af timer på motorvejen. Fremover forværres problemet, fordi der kommer flere biler på strækningen.

Regeringen bruger i finanslovsforslaget 48 millioner kroner til en VVM-undersøgelse.

Den tjekker virkningerne på miljøet ved at udbygge cirka 35 kilometer mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg Syd og den 16 kilometer lange strækning mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) forklarer, hvorfor det er vigtigt at udvide motorvej E45.

- Trængslen på E45 er stor, og det er vigtigt, at vi får gjort noget ved problemet, før det helt sander til. Østjyder, der pendler til og fra job, spilder hver dag hele og halve timer på at sidde i kø. Det koster samfundet penge, og det tager vigtig tid væk fra familie og venner, siger Ole Birk Olesen.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen nu foreslår at sætte 48 millioner kroner af til at VVM-undersøge muligheden for at udvide E45 mellem Aarhus Nord og Aarhus Syd og mellem Skanderborg Syd og Vejle fra 4 til 6 spor.. VVM-undersøgelser af de to strækninger kan gennemføres på cirka to år.