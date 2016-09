Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) er regeringens chefforhandler i det vanskelige forløb omkring regeringens 2025-plan og finanslov. Han afviser forlydender om, at regeringen skulle være på vej til at droppe præsentationen af et nyt ejendomsvurderingssystem, fordi man ikke vil lægge sig ud med vælgerne før et muligt valg.

Regeringen: Udspil om ejendomsvurderinger er på vej

Det spørgsmål har både Socialdemokraterne og politisk kommentator Hans Engell rejst fredag. På Christiansborg havde man forventet, at regeringen kort efter præsentationen af 2025-planen ville fremlægge et udspil til ejendomsvurderingerne.

Er regeringen i lyset af tiltagende valgrygter på vej til at droppe præsentationen af et udspil til et nyt system for ejendomsvurderinger?

Men det er endnu ikke sket, og det har pustet til spekulationerne om, at regeringen måske venter - eller helt dropper udspillet for ikke at lægge sig ud med boligejerne.

Den udlægning afvises dog af to af V-regeringens mest centrale ministre - finansminister Claus Hjort Frederiksen og skatteminister Karsten Lauritzen.

- Det er ikke rigtigt, når Ekstra Bladet skriver, at regeringen har droppet planerne om at præsentere et nyt ejendomsvurderingssystem. Tværtimod, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen i en skriftlig kommentar.

- Regeringen har i sin 2025-plan afsat 24 milliarder kroner til at skabe tryghed for boligejerne, og systemet vil blive præsenteret, når arbejdet er færdigt.

Også skatteminister Karsten Lauritzen afviser, at regeringen har droppet at præsentere et nyt ejendomsvurderingssystem.

Karsten Lauritzen vil dog ikke sætte en dato for, hvornår danskerne får regeringens forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem at se:

- Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på, præcis hvornår udspillet kommer. Det er en opgave, vi tager meget alvorligt, og vi præsenterer udspillet, så snart vi er klar til det, siger Karsten Lauritzen i en skriftlig kommentar.

Politisk kommentator Hans Engell mener, at regeringen i selvforsvar har udskudt den nye ejendomsvurdering.

Det vil være rent selvmord at gå til valg på et udspil, som kan hæve vurderinger i de borgerlige bastioner omkring Aarhus og nord for København, mener Hans Engell.

Han kobler dermed ejendomsvurderingerne samme med det ophedede slagsmål om topskatten. Det har i de seneste dage udløst valgmeldinger fra regeringens to største støttepartier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Skatteminister Karsten Lauritzen afviser dog, at regeringen i lyset af valgrumlen er ved at ryste på hånden:

- Som jeg tidligere har sagt, kommer vi med et udspil til et nyt ejendomsvurderingssystem, som skal give danskerne mere retvisende vurderinger.

- Og her er det en topprioritet at sikre tryghed om boligejernes økonomi i overgangen til de nye vurderinger. Derfor har vi også afsat 24 milliarder kroner i 2025-planen, siger Karsten Lauritzen.