Regeringen: Udsigterne for dansk økonomi er gode

Regeringen venter vækst på 1,7 procent i 2017 og 2018. Og samtidig vil beskæftigelsen fortsætte med at stige. I alt 60.000 flere danskere ventes i arbejde de næste to år.

Dansk økonomi er inde i et opsving. Og det kan aflæses på både væksten og beskæftigelsen. Det konkluderer regeringen i sin Økonomiske Redegørelse, der blev offentliggjort tirsdag.

Det kommer, efter en fremgang i beskæftigelsen på 50.000 sidste år. Dermed nærmer ledigheden sig det strukturelle niveau på 110.000 personer, fastslår regeringen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

- Dansk økonomi er på rette spor. Det nuværende opsving er bredt forankret. Danske virksomheder kan gøre sig gældende på eksportmarkederne, og investeringslysten er blomstret op. De danske familier har øget forbruget, og beskæftigelsen stiger.

- Jeg er optaget af, at det gode afsæt bliver brugt til at gennemføre reformer og vækstinitiativer, der får endnu flere i arbejde og skaber grundlaget for fremtidens højproduktive arbejdspladser, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Selv om ledigheden falder markant, er det ifølge Simon Emil Ammitzbøll ikke så slemt som i 2007, hvor der var stor mangel på arbejdskraft. Både i servicefagene og særligt i byggeriet savner man dog hænder, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Regeringen ønsker at løse den udfordring ved blandt andet at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Derfor fremsatte man tirsdag et pensionsudspil, der med 13 initiativer skal give danskerne mod på at arbejde længere - eller betale en større del af egen pension.

- Regeringen vil blandt andet styrke tilskyndelsen til at yde en ekstra arbejdsindsats og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark.

- På den måde vil danske familier opleve, at de får flere muligheder, og flere kan få fast tilknytning til arbejdsmarkedet - også dem, der ikke har fået chancen indtil nu, siger Simon Emil Ammitzbøll.