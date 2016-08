Regeringen: Politi skal døgnovervåge udrejsecenter

Der er for meget uro om asylcentrene i Danmark, og derfor skal politiets indsats intensiveres.

Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tirsdag på et pressemøde.

- Myndighederne skal have bedre mulighed for at håndtere dem, der kommer hertil. Den seneste tid har desværre vist, at der er behov for at sætte ind over for uro og kriminalitet.