Regeringen: Iværksættere må udbetale løn i medarbejderaktier

Det skal for fremtiden være muligt at udbetale 100 procent af lønnen i medarbejderaktier på favorable skattevilkår.

- Vi siger til vækstvirksomhederne, at I kan lønne jeres medarbejdere ved at give dem aktier i virksomheden. Faktisk op til 100 procent af lønnen. Det delagtiggør medarbejderne i den succes, som virksomheden forhåbentligt får, siger han.

Regeringens forslag gælder for virksomheder med under 50 medarbejdere og en årlig omsætning på under 75 millioner kroner.

Det vil give mulighed for at tiltrække de helt rigtige medarbejdere.

- Normalt har en vækstvirksomhed ikke råd til at give de høje lønninger. Så vi skal tiltrække de gode, der kan vi lokke med aktier, siger han til DR.

Ud over at blive medejer kan medarbejderne også glæde sig over, at hvis de tjener penge på aktierne, så er skatten på aktiegevinster lavere, end den skat man betaler af almindelige lønninger.

Det er en meget dårlig idé mener Prosa, der repræsenterer 16.000 it-uddannede, der ansættes i mindre vækstvirksomheder.

- Det her er helt grotesk, for det betyder, at man slet ikke er sikker på at få noget som helst for sit arbejde. Når vi rådgiver folk, siger vi, at det er som at tage en lottokupon, og du skal være villig til at spille med det, siger Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i Prosa.

Erhvervsministeren holder fast i, at muligheden for medarbejderaktier kan give det nødvendige boost til mindre opstartsvirksomheder.

Han mener, at det giver mulighed for at tiltrække dygtigere medarbejdere, og at det giver en følelse af samhørighed, hvis det går virksomheden godt.