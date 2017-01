Regeringen: Flere donationer til partier skal lægges frem

I dag gælder reglerne partiernes landsforeninger. Regeringen og Socialdemokraterne ønsker nu at brede det ud til donationer, der gives i enkelte kredse eller til enkelte kandidater.

Regeringen og Socialdemokratiet er blevet enige om en aftale, der skal ændre reglerne for partistøtte. Reglerne pålægger partierne at oplyse informationer om de donationer, som partierne modtager.

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA). Ifølge ministeren skal aftalen skabe større åbenhed om den økonomiske støtte til partier.

- Vi har set på, hvad der kan binde de tre regeringspartier og Socialdemokratiet sammen i en god model, der samlet set rykker mod mere åbenhed, siger han.

Et element i de nuværende regler er, at partierne skal oplyse, hvem der giver donationer over 20.000 kroner. De skal dog ikke oplyse det præcise beløb.

Grænsen på 20.000 kroner bliver fremover pristalsreguleret - altså følge prisstigninger.

- Der har vi sagt, at den har ligget på det her niveau siden 1995, og så er det okay, at den bliver pristalsreguleret, siger Simon Emil Ammitzbøll.

- Det vigtige er, at der kommer mere åbenhed om de store beløb.

Spørgsmål: Kan jeg så fremover se, hvor meget donationer på over 20.000 kroner er på?

- Nej, det bliver ikke en del af aftalen. I dag kan man kun få åbenhed, hvis det er til landsforeningen. I fremtiden vil det også være til storkredsforening, kredsforening eller den enkelte kandidat.