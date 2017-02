Regering vil svække EU-miljømål for affald

Danmark forsøger aktivt at svække højere mål for genanvendelse af affald i EU.

Men den danske regering vil anstrenge sig for, at målene bliver højst 55 og 60 procent i 2025 og 2030.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), som beder Folketingets Europaudvalg om mandat hertil.

Målene vil Danmark nå nærmest af sig selv på grund af de vedtagne affaldsplaner i kommunerne, understreger Lunde Larsen.

Dermed bliver der ikke være behov for, at staten gør noget for at mindske affaldsmængderne, tilføjer ministeren.

Regeringens holdning undrer i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Den lugter af, at regeringen tænker mere på den danske forbrændingsindustri end på klodens begrænsede ressourcer, mener seniorrådgiver Sine Beuse Fauerby.

- Der er absolut behov for nye statslige tiltag, som kan bygge videre på de kommunale planer, siger hun.

Også oppositionen er stærkt misfornøjet.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, kalder udspillet "skuffende uambitiøst".

- Det undrer mig, al den stund De Konservative i flere omgange har understreget, at den nye regerings politik var grøn. Regeringsgrundlaget giver også indtryk af, at regeringen ønsker at styrke miljøet, siger han.

- Danmark bliver rigere og skaber grønne arbejdspladser, når vi går forrest og udvikler teknologien, siger Chr. Rabjerg Madsen.

Alternativets Chr. Poll er ligeledes skuffet.

- Vi skal speede op for den cirkulære økonomiske omstilling og skrue ned for deponi (lossepladser, red.) og forbrænding. Det er oplagt at sætte høje mål.

- Man skal for alvor videre med kildesortering og sørge for at få skilt tingene ad, inden vi forbrænder. I løbet af 20 år skal vi ned på at forbrænde bare cirka 15 procent af det, vi forbrænder i dag, siger Chr. Poll.

Det grønne affald skal over i bioforgasning og behandles separat, siger Alternativets ordfører.

Miljøminister Esben Lunde Larsen kalder 60 procent i 2030 et både ambitiøst og realistisk mål.

- Langt de fleste EU-lande genanvender langt mindre end Danmark, så det hjælper ikke, at vi fra start sætter urealistiske mål, som halvdelen af medlemslandene får svært ved at nå, siger ministeren.