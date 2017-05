Regering vil gøre udviklingsbistand mindre tilfældig

Han henviser til de besparelser, som regeringen fandt i al hast på udviklingsbistanden for at finansiere flygtninge, der pludselig stod i hobetal på de danske motorveje.

Besparelserne på udviklingsbistanden har været for tilfældige, lyder det fra finansminister Kristian Jensen (V) i Politiken fredag.

I fremtiden skal man ikke kunne stå i en lignende situation, hvor der tages penge fra allerede planlagte udviklingsprojekter, lyder det fra ministeren.

- Hvis vi skal have mulighed for at planlægge udviklingsbistanden fremadrettet, så skal der være en større sikkerhed omkring udviklingsbistanden, siger han til Politiken.

Regeringen vil konkret sikre ro om udviklingsbistanden ved at iværksætte en ny forsinkelsesprocedure for uforudsete asyludgifter.

Det betyder, at penge til at dække merudgifter til ekstra flygtninge først skal findes på finansloven to år senere.

Kommer der ikke ekstra flygtninge, bliver pengene løbende ført tilbage til Udenrigsministeriets budgetter.

Når regeringen til efteråret skal forhandle finansloven, vil det altså stadig være sådan, at penge til flygtningemodtagelse tages fra udviklingsbistanden.

Men overstiger udgifterne til flygtninge det forventede, trækkes de ekstra penge fra udviklingsbistanden først to år senere.

Den nye mekanisme forslås i samarbejde med udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der fredag netop er i EU for at diskutere strategien for fremtidens udviklingsbistand med sine EU-kolleger.

Regeringen præsenterer forslaget i folketingssalen fredag.