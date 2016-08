Regering vil fortsat sløjfe havmøller kort før deadline

Torsdag er der deadline for virksomheder, der ønsker at opføre kystnære møller. Millioner kan være spildt.

Regeringen fastholder, at den vil sløjfe de kystnære havvindmøller, som det før har været på tale. Det fremgår af et vækstudspil i 2025-planen.

Men de mange millioner kroner, virksomhederne har brugt på at byde ind, kan vise sig at være spildt. For selv om regeringen endnu ikke har politisk flertal for at sløjfe havvindmøllerne, er det dog alligevel ambitionen, lyder det.

- Hvis nogen ønsker de kystnære vindmøller gennemført, må de også vise, hvor de vil finde finansiering.

- Det her er ikke noget synspunkt, der kan kommer bag på branchen. Det synspunkt har regeringen haft fra lang tid før sommerferien, da den først spillede ud i forhold til at reducere omkostningerne til PSO, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Ifølge regeringen vil de kystnære vindmøller skæmme den "unikke" kyststrækning, fordi de vil stå "tæt" på de danske kyster.

Det er aftalt, at havvindmølleparkerne skal opføres mindst fire kilometer fra kysten.

Regeringen foreslår derfor også at stramme den såkaldte åbendør-ordning, der giver mulighed for at etablere havvindmøller tæt på kysten.

Aflysningen af de kystnære havmølleparker må forventes at skabe en del knuder på Christiansborg, da de er omfattet af et energiforlig, som alle partier undtagen Liberal Alliance er med i.

Det kræver derfor, at samtlige forligspartier er enige om ændringen.

Flere virksomheder har brugt millioner af kroner på at forberede bud på de kystnære havmøller. Eksempelvis har energiselskabet Hofor brugt i omegnen af 20 millioner kroner.

Derfor frygter branchen, at investorer vil miste tillid til de danske politikere, når det drejer sig om fremtidige projekter.

Men det afviser ministeren blankt.

- Der er flere bydere, der er flere steder, der kan placeres møller. Sådan er det, når man giver bud ind. Det er et kendt synspunkt, det kan ikke komme bag på branchen, at det er regeringens position.

- Det overlader jeg trygt til virksomheder at indkalkulere de kalkuler, der vil være, når man byder på opgaver som det her, siger Lars Christian Lilleholt.